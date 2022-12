FIOCCANO POLEMICHE

Torino in tilt, "colpa di Appendino".

Ma l'ultimo piano neve è di Lo Russo

Travolto dalle polemiche, il sindaco tenta di scaricare la responsabilità sulla precedente amministrazione. In verità a novembre dello scorso anno è stata la sua giunta, con l'assessora Foglietta, a varare la revisione degli interventi

Piove governo ladro, ma se nevica la colpa è di chi governava prima. Così, secondo il più classico degli scaricabarile, ha tentato di scagionare la sua amministrazione Stefano Lo Russo: colpa di Chiara Appendino: “Il piano neve che abbiamo ereditato dalla passata amministrazione non ha funzionato come avrebbe dovuto” taglia corto il primo cittadino. Peccato che a contraddirlo ci sia un documento che dimostra come un anno fa sia stata proprio la sua assessora Chiara Foglietta a varare la revisione degli interventi da mettere in campo. Il 30 novembre 2021 la giunta attuale approva il Piano neve 2021-2022 (con Amiat e uffici comunali) del costo complessivo di 3,5 milioni. Insomma, lo scaribarile di Lo Russo sembra zoppicare.

La neve è iniziata a cadere verso mezzogiorno e poche ore dopo, assieme ai primi disagi, con le lunghe code per le strade, sono iniziate a fioccare anche le polemiche. “È evidente e sotto gli occhi di tutti che la ha colto il Comune del tutto impreparato”, ha scritto su facebook il consigliere M5s Andrea Russi, che ha postato una mappa presa da Google maps che mostra le principali arterie di Torino bloccate. Un vero disastro anche per Paolo Damilano, lo sfidante sconfitto un anno fa da Lo Russo. “Perché questa approssimazione e trascuratezza, caro sindaco? Cosa è stato fatto per rendere più sicure le aree mercatali? E i marciapiedi delle scuole di pertinenza comunale? Tutte domande che porrò a Lo Russo e all’assessora competente durante il prossimo question time”, annuncia Russi che ha chiuso il post con l’hashtag #sciatteria.

LE COLPE DEI CITTADINI - Lo sciopero dei mezzi pubblici ha sicuramente influito nell’aumentare i disagi così come l’assenza di pneumatici invernali su gran parte dei veicoli circolanti. E sì perché la responsabilità di questi disagi è dovuta anche all’impreparazione di chi, memore degli ultimi inverni “caldi” ha preferito non montare le gomme da neve sulla propria auto e ieri si è accorto che le gomme estive sulla neve scivolano. C'è poi il problema dei marciapiedi, quasi tutti ancora pieni di neve che nella notte si è ghiacciata: in questo caso il regolamento comunale specifica che la responsabilità dello sgombero ricada su residenti ed esercenti. Non tutti lo hanno fatto.

IL PIANO DEL COMUNE - Nella notte Gtt ha attivato 29 trattori per lo sgombero neve delle aree mercatali, 35 mezzi con lama per lo sgombero neve sulla piccola viabilità. Dalle 6 di questa mattina sono inoltre operativi gli addetti allo sgombero manuale per la messa in sicurezza degli accessi di scuole, ospedali e altri luoghi sensibili. A questi si aggiungono i 300 mezzi messi a disposizione dalla Città Metropolitana su tutta la provincia: nello specifico 29 spazzaneve nel centro cittadino e 64 trattori con lame e spandisale sulla collina.

Nei prossimi giorni l’assessora Foglietta convocherà i tecnici perché “il piano va rivisto” ribadisce Lo Russo. Ma quello di Appendino o il suo?