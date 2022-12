Esplosione e incendio in abitazione a Barge, grave una donna

Sono gravi le condizioni di una donna di 31 anni rimasta ferita nell'incendio divampato nella sua abitazione, in via Gallo, nel centro storico di Barge (Cn), questa mattina. L'incendio sarebbe divampato in seguito ad un'esplosione, forse derivata dal malfunzionamento di una bombola di gas, ma sulle causa sono in corso accertamenti da parte di carabinieri e vigili del fuoco. In casa c'era anche un bambino, rimasto illeso. La donna, soccorsa dal personale medico del 118, è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale Cto di Torino.