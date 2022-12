Neve: Russi (M5s), sindaco bugiardo o inadeguato

"Lo Russo non racconti bugie, il Piano Neve che non ha funzionato è stato approvato dalla sua Giunta e questo è il secondo inverno che affronta con quel Piano. Indicativo il fatto che a 24 ore dal disastro di ieri ancora non sappia queste cose. O è bugiardo, o inadeguato al ruolo. Spero non entrambi". Così il capogruppo M5s in Consiglio comunale a Torino, Andrea Russi, replica al primo cittadino a proposito dei disagi causati dalla nevicata di ieri. "Il sindaco - dice Russi - avrebbe provato a scaricare la colpa del disastro di ieri, con la nostra città praticamente paralizzata a causa di una nevicata annunciata da giorni, sull'ex sindaca Chiara Appendino. Posto il fatto che durante il nostro mandato ha nevicato diverse volte e non si sono mai verificate tutte le criticità che abbiamo potuto nostro malgrado osservare ieri - prosegue -, il sindaco forse si dimentica, o fa finta di dimenticarsi, che il cosiddetto Piano Neve, o meglio il Piano dei servizi di viabilità invernale 2021-2022 è stato approvato dalla sua Giunta il 30 novembre 2021 e annunciato a gran voce dalla sua assessora Foglietta. Anzi - conclude -, in occasione della nevicata dell'8 dicembre 2021 era stata la stessa assessora della Giunta Lo Russo a scrivere sui social che 'da settimane la Città lavora per l'attuazione del Piano Neve'".