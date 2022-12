Frediani, con Unione Popolare ritrovato coerenza di valori

"Il Movimento 5 stelle ha tradito troppe aspettative, in Unione Popolare ritrovo coerenza rispetto ai principi che mi avevano spinto alla politica: si aggiunge la denominazione a Gruppo misto - Movimento 4 ottobre per dare continuità al percorso": Così Francesca Frediani, consigliera regionale piemontese, annuncia il suo ingresso nella lista guidata da Luigi De Magistris. "Purtroppo non è qui per problemi legati al trasporto - continua Frediani durante la conferenza stampa organizzata a Palazzo Lascaris - ma insieme a me ci sono altre persone che hanno lasciato il M5s perché delusi: saremo una possibilità per chi non è andato a votare". Spiega Simona Suriano, ex deputata pentastellata: "perché si è abbandonata la battaglia anti Tav, nonostante fosse un cavallo di battaglia, e perché non c'è stato un netto rifiuto sulla guerra - aggiunge - ma adesso abbiamo questo nuovo progetto e lavoreremo per crescere". Anche Damiano Carretto, ex consigliere comunale M5s durante la giunta Appendino, ha sposato Unione Popolare: "Andremo a coprire la richiesta dei cittadini, soprattutto in chiave di tenuta sociale: questo governo sta favorendo chi ha già e sta togliendo a chi non ha, i temi di difesa dei lavoratori e per chi ha basso reddito sono nelle nostre corde".