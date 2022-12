Autonomia: Cirio, attua Costituzione non mina unità Paese

"Sud chiama Nord è una bella frase, ma io credo che Italia chiama Italia. Io non vedo un nord e un sud, ahimè c'è nello sviluppo storico del Paese, ma partire differenziandosi a monte è già un errore. Quando parliamo di autonomia parliamo della Costituzione italiana, non stiamo chiedendo di attuare il manifesto politico di un partito. Anche Mattarella ha ricordato l'autonomia nei suoi interventi della scorsa settimana, questo ci dimostra che chiedere che venga attuata la Costituzione non mina l'unità del nostro Paese". Così, a margine della firma di un protocollo con Compagnia di San Paolo, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a chi gli chiedeva un commento sui timori espressi da Cateno De Luca circa l'autonomia differenziata. "Anche il presidente Meloni è intervenuta in modo molto apprezzabile - aggiunge Cirio -, perché ha stabilito che quella è una previsione costituzionale, che il Governo la rispetterà, ma proprio per evitare che questo possa in qualche modo acuire il divario tra nord e sud lo si farà solo dopo aver individuato i Lep, che sono il minimo garantito che in tutte le regioni dobbiamo trovare quando parliamo dei servizi principali che deve dare lo Stato. Ed è giusto che il Governo si preoccupi che quel livello ci sia. Se poi con l'autonomia, con una miglior gestione delle risorse un ente è in grado di fare meglio, bene - conclude -, ma questo non sarà a discapito di un altro e soprattutto non sarà in un'Italia in cui in una regione c'è una luce accesa e in un'altra spenta, tutte le luci saranno accese, se qualcuna brillerà di più perché più brava, credo sarà un buon merito e anche un buon esempio per tutti gli altri".