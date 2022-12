Covid: Piemonte, contagi in calo nell'ultima settimana

In Piemonte undicesimo giorno consecutivo di calo nei contagi Covid. Lo si apprende dal focus settimanale che conferma un dato migliore rispetto a quello rilevato a livello nazionale. L'occupazione dei posti letto ordinari si attesta al 10,4%, quella dei posti letto in terapia intensiva è al 2,2%, entrambi in calo rispetto alla scorsa settimana. La positività dei tamponi è all'8,2%. Tra venerdì 9 dicembre e giovedì 15 dicembre sono state vaccinate 40.391 persone, dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate in Piemonte 10.704.006 dosi, di cui 3.344.535 come seconde, 2.960.940 come terze, 722.022 come quarte, 69.722 come quinte. I casi medi giornalieri dei contagi sono stati 1.635, così suddivisi: Alessandria 169, Asti 75, Biella 54, Cuneo 154, Novara 119, Vercelli 59, VCO 47, Torino città 330, Torino area metropolitana 587. In totale, su base regionale, i casi degli ultimi 7 giorni sono stati 11.445 (-2721). In età scolastica, l'incidenza rispetto ai sette giorni precedenti è in calo in tutte le fasce.