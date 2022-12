Piemonte: FdI, vittoria fondi beni confiscati mafia

"I 900.000 euro che, grazie al bando voluto dall'assessore regionale Marrone, arriveranno a 11 Comuni piemontesi per consentire il recupero di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata sono una vittoria nella guerra alle mafie e al loro insediamento sul territorio piemontese, che è da sempre uno dei fronti di impegno non negoziabile di Fratelli d'Italia": così Paolo Bongioanni, capogruppo di FdI in Consiglio regionale del Piemonte. "È un risultato di grande valore concreto oltre che simbolico, perché finalmente renderà possibile agli enti locali disporre delle risorse necessarie per riqualificare edifici e strutture tolte alla criminalità organizzata restituendoli alla collettività e trasformandoli in presidii di legalità - aggiunge Bongioanni nella nota - e perché ogni metro strappato alle mafie è un passo verso la loro completa cacciata dal territorio del Piemonte".