Manovra: Zangrillo, in 3 settimane costruito legge credibile

"È la prima volta che un governo si trova a definire in tre settimane una legge di bilancio e siamo stati molto attenti e determinati nel cercare di costruire in tempi brevi una legge di bilancio credibile". Così il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, questa mattina a Carmagnola (Torino) a un convegno organizzato dai consiglieri regionali di Forza Italia. "Gran parte delle risorse sono stanziate per tamponare la situazione di estrema urgenza, ma ci sono segnali di cosa vogliamo fare, come sulla riforma del fisco e sulle pensioni - ha aggiunto Zangrillo -. Ci sono elementi che vogliono dimostrare che rispettiamo impegni assunti dai cittadini. La politica, quella vera e genuina, non è quella delle parole e noi vogliamo far accadere le cose. Il mio dicastero - ha detto ancora Zangrillo - richiede un impegno significativo: la Pubblica Amministrazione è il motore del Paese, farla funzionare significa far funzionare il Paese. Ho ereditato un Dicastero che nel governo Draghi ha realizzato una importante attività progettuale. Adesso la vera sfida è quella di fare accadere le cose. Passare dalle parole ai fatti, dalla progettazione al far accadere le cose".