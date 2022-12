Dl rave: a Torino corteo "Smash repression" contro decreto

Sono partiti da piazza Statuto, nel centro di Torino, alcune centinaia di antagonisti e anarchici per una "Street parade" contro il decreto anti-rave. Davanti ad una decina di furgoni, con sopra impianti e casse da dove proviene musica tecno, uno striscione recita: "Smash repression 2022". "L'ossessione del controllo sul tutto ed ognuno viene resa visibile per ciò che è : la pretesa di costruire indisturbati un mondo di privilegi per pochi, fatti scontare dalla fatica della moltitudine. Non sarà la ennesima legge repressiva a cancellare la storia da cui proveniamo e che stiamo ancora scrivendo", spiegano gli anarchici in un comunicato. Alla manifestazione, pur condividendo le motivazioni, non partecipano i collettivi studenteschi vicini al centro sociale Askatasuna e il centro sociale Gabrio. Punto di arrivo della "Street parade" il parco del Valentino. Manifestazioni analoghe si stanno svolgendo in altre città d'Italia.