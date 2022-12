Onorificenze Omri a 18 cittadini torinesi

Si è tenuta questa mattina nell'Aula Magna della sede del Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell'Esercito, a TORINO, la cerimonia per la consegna dei diplomi delle onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana" (Omri), conferite dal Presidente della Repubblica a 18 cittadini della provincia che si sono distinti per il loro impegno professionale e sociale e che, con la loro condotta di vita, si sono resi particolarmente benemeriti nei confronti della Repubblica. Nell'intervento di saluto, il prefetto Raffaele Ruberto ha evidenziato l'importanza dei riconoscimenti conferiti, sottolineandone la valenza simbolica. Alla cerimonia hanno partecipato autorità civili e militari della provincia e anche i sindaci dei comuni di residenza degli insigniti. I tre Commendatori sono Sandro Ausiello, Bartolomeo Maria Marino e Marco Ruffino. mentre i tre Ufficiali sono Massimo Donghi, Guido Sartorelli e Luigi Vinciguerra. Di seguito, infine, i dodici Cavalieri: Antonio Angiolino, Ezio Camandona, Maurizio Cintura, Giuseppe Cozza, Vittorio Guerci, Pietro Imparato, Rosanna Lavezzaro, Giuseppe Lazzarotto, Francesco Marini, Antonio Rinaudo, Michele Sforza, Alfredo Valle.