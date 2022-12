Sfondano vetrina e rubano cassaforte, colpo in orologeria

Rolex, diamanti e gioielli di vario tipo: hanno portato via di tutto i banditi che la scorsa notte hanno messo a segno un colpo da professionisti all'orologeria "Era Ora" di via Laviny, in pieno centro storico a Vercelli. I ladri, secondo le prime ricostruzioni, hanno sfondato la vetrina con un furgone e in pochi minuti sono riusciti a sradicare la pesante cassaforte custodita all'interno del negozio. L'allarme è scattato attorno alle 4,30; i malviventi hanno attaccato un cavo alla cassaforte, l'hanno trascinata fuori dalla vetrina e l'hanno caricata sopra al furgone. Poi sono scappati, senza lasciare traccia. Sull'episodio indagano le forze dell'ordine; la vetrina è stata temporaneamente coperta con un pannello di legno.