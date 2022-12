Meloni, se no margini via obbligo Pos troviamo altri modi

"Se non ci sono i margini" di trattativa con la commissione europea per togliere l'obbligo di accettare il Pos sotto i 60 euro "ci inventeremo un altro modo per non far pagare agli esercenti le commissioni bancarie sui piccoli poagamenti". Lo ha precisato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni rispondendo alle domande dei cronisti al termine del concerto di Natale al Senato.