MotoGp: festa a Chivasso per Bagnaia campione

Inizia alle 15 in piazza d'Armi, a Chivasso, la festa per Pecco Bagnaia campione del mondo di MotoGp che oggi torna per la prima volta, in via ufficiale, nella sua città. Questa mattina, a palazzo Einaudi, l'incontro promosso dal fans club ufficiale con Pecco che ha raccontato l'altalena di emozioni dell'ultima stagione in sella alla Ducati. "Ho sempre sentito vicino Chivasso e la sua comunità - ha raccontato il giovane pilota - sono sempre stato legato alla città anche se a 17 anni sono dovuto partire. All'inizio è stato molto difficile ma è stata una prova di maturità che mi ha aiutato tantissimo. Torno sempre volentieri, Chivasso è la mia isola felice". Bagnaia assicura di non aver cambiato di una virgola le proprie abitudini nonostante la notorietà: "Sono una persona chiusa anche se negli ultimi anni sono un po' cambiato. Sinceramente non mi va di modificare il mio modo di essere. Se qualcuno mi ferma per un autografo mi fa solo piacere. Capita spesso quando vado a fare la spesa".