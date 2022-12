Ucraina: al sindaco di Gavi premio "Solidarietà Delucca"

Consegnati nella Basilica della Maddalena di Novi Ligure i premi "Solidarietà Luciano Delucca'" organizzati da Ascom Novi e dedicati al panificatore filantropo. Per la 35esima edizione, oltre all'associazione Anteas Trasporto Amico e ai Clown Marameo (animazione in corsia ospedali) di Alessandria, il riconoscimento è andato al dottor Carlo Massa, sindaco di Gavi. "Per dire un grazie semplice e familiare - spiega Massimo Merlano, presidente dei commercianti di Novi - a chi, lontano da enfasi mediatiche, con modestia, abnegazione e disponibilità, è pronto e disponibile ad aiutare nei momenti del bisogno, senza nulla chiedere e ricevendone in cambio un sorriso che vale più di mille parole. Come il dottor Massa per la straordinaria e rapida decisione di organizzare la sua comunità ad accogliere bambini e ragazzi ucraini, per i quali il libro della vita ha scritto pagine difficili e complicate, spesso dolorose". Sempre Massa, il mese scorso, con una missione locale è stato in Polonia per consegnare medicinali e materiale raccolto nelle parrocchie della val Lemme, per un valore di oltre 6mila euro.