Qatar 2022: Argentina vince il Mondiale, Francia ko ai rigori

L'Argentina ha vinto il Mondiale in Qatar 2022. L'Albiceleste ha battuto la Francia ai calci di rigore dopo il 3-3 dei tempi supplementari. Decisivo il rigore trasformato Montiel dopo gli errori di Coman e Tchouameni. Protagonisti assoluti Lionel Messi e Kylian Mbappé, autori rispettivamente di una doppietta e di una tripletta. Per l'Argentina si tratta del terzo trionfo in una Coppa del Mondo dopo quelli del 1978 e 1986.