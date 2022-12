Azzan, addio alla Granda?

Dicono che... Elide Azzan sia pronta a lasciare, tutt’altro che controvoglia, la direzione dell’Aso Santa Croce e Carle di Cuneo. I rumors che arrivano sempre più insistenti dagli ambienti sanitari piemontesi raccontano di una manager (cresciuta professionalmente sotto la guida di un “maestro” come Fulvio Moirano, salvo poi giragli le spalle proprio dopo il suo insediamento nella Granda) sempre meno gradita (anche dallo stesso centrodestra, in particolare da FdI) e sempre più desiderosa di fare la valigie lasciando il Piemonte per le Marche dove avrebbe profondi legami. E dove l’attenderebbe una nuova poltrona da direttore generale.