Consiglio Piemonte: 53 sedute nel 2022, 26 leggi approvate

Nel 2022 il Consiglio regionale del Piemonte ha svolto 53 sedute per un totale di 220 ore, ha approvato 26 leggi, 10 in sede legislativa, 61 atti d'indirizzo e 62 deliberazioni, mentre le commissioni si sono riunite 263 volte e hanno licenziato 10 disegni di legge, 8 proposte di legge e 16 proposte di deliberazione. Tre i consigli aperti, su temi come l'emergenza climatica, la peste suina e la violenza contro le donne. Una presenza media di oltre il 90%, che per alcuni consiglieri è arrivata al 100%. Sono alcuni dei dati dell'attività dell'assemblea regionale che ha tracciato un bilancio di fine anno. "Dati confortanti - ha sottolineato il presidente di Palazzo Lascaris, Stefano Allasia - in un anno caratterizzato anche dell'avvio dei lavori di restauro della sede del Consiglio, un'operazione attesa e totalmente autofinanziata con le economie dell'ente, alla quale si aggiunge anche il cantiere nell'edificio a fianco, con la realizzazione di una grande biblioteca aperta a tutta la città, un nuovo polo di aggregazione culturale per il quartiere e per Torino". Per Allasia anche i lavori di restauro, coperti "grazie a scelte di risparmio effettuate dall'ente, rappresentano una scelta politica". La gara è stata aggiudicata per circa 6,6 milioni e i lavori sono previsti in 943 giorni, con l'ultimazione delle facciate e del tetto nel 2024 e della aula entro il 2025, senza mai interrompere l'attività amministrativa. In tema di bilancio, Allasia ha ricordato che "rispetto a quanto previsto dal triennale 2022-24 il Consiglio ha dovuto prevedere un ulteriore stanziamento di 3 milioni imputabile principalmente all'incremento delle utenze energetiche, mentre la rideterminazione degli assegni vitalizi ha comportato per il 2022 un risparmio di oltre 630mila euro".

Nella conferenze di fine anno i componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, che si è riunito 50 volte e ha assunto 274 deliberazioni, hanno tracciato un bilancio delle attività dei vari organi regionali. Il vicepresidente Francesco Graglia ha sottolineato "l'impegno a sostenere tante iniziative, con 225 patrocini gratuiti e 406 onerosi", mentre il vicepresidente Daniele Valle, ha evidenziato il lavoro svolto dal Comitato Resistenza e Costituzione, "in particolare per il centenario della Strage di Torino celebrato in questi giorni". In merito alla comunicazione istituzionale il consigliere segretario Michele Mosca ha annunciato il rinnovo del sito Internet, che quest'anno ha registrato 1,2 milioni di accessi, sottolineando che "con 90 mila follower su Facebook, 22mila su Twitter e 12mila su Instagram siamo al primo posto fra i Consigli regionali per presenza sui social". Il consigliere segretario Gianluca Gavazza, ha invece rilevato che "il periodo pandemico ha aggravato il fenomeno dell'usura per questo abbiamo ulteriormente alzato l'attenzione su questo fenomeno attraverso concorsi e iniziative pubbliche con il nostro Osservatorio". Parlando infine della transizione digitale dell'ente, il consigliere segretario Ivano Martinetti ha rimarcato che "il nostro ente è un riferimento su questi temi e sono più di 30 i progetti futuri su cui stiamo lavorando".