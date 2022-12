OCCUPAZIONE & LAVORO

Un lavoro sotto l’albero

A dicembre si attendono oltre 23mila assunzioni in Piemonte. Un dato in flessione rispetto a un anno fa. Il 59% dei contratti è precario. Mancano medici, biologi, operai specializzati e... estetisti

Sono 23.070 i lavoratori ricercati dalle imprese piemontesi per dicembre 2022 e 86.470 per l’intero trimestre dicembre 2022 - febbraio 2023. Rispetto a un anno fa si registra una flessione delle previsioni di assunzione, in conseguenza del rallentamento dell’economia causato dalla guerra in Ucraina, dalla crisi energetica, dalla crescita dell’inflazione e dal costo del denaro.

Le previsioni delle imprese segnano una diminuzione consistente: a livello mensile, le assunzioni previste a dicembre 2022 sono 6.420 in meno rispetto a un anno fa. A livello trimestrale il calo appare ancora più intenso, le entrate programmate per il trimestre risultano inferiori di 24.430 unità rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Se il confronto, invece, viene effettuato col periodo pre-pandemico (dicembre 2019-febbraio 2020), si rilevano 1.370 entrate in più a livello mensile e 10.740 in più nel trimestre. In Italia le previsioni di assunzioni per questo mese ammontano a circa 329mila di cui 102mila nelle imprese del Nord-Ovest, a cui seguono le imprese del Nord-Est (83mila, area che manifesta la maggiore difficoltà di reperimento pari al 50,3%), le imprese del Sud e isole (80mila) e le imprese del Centro (64mila).

Questi sono alcuni dei dati, contenuti nel bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato mensilmente da Unioncamere e Anpal. L’80% delle entrate delle aziende piemontesi riguarderà lavoratori dipendenti, il 13% lavoratori somministrati (in netta diminuzione rispetto al mese precedente), il 2,4% collaboratori e il 4,7% altri lavoratori non alle dipendenze. La domanda di lavoro è trainata dai contratti a tempo determinato con il 59% delle entrate programmate (erano il 62% a novembre 2022).

Il 16% dei nuovi ingressi nel mondo del lavoro è costituito da laureati, il 28% da diplomati. A livello settoriale sono sempre i servizi a formare la fetta più consistente della domanda con 16.410 entrate, il 71% del totale. L’industria ne prevede 6.660 di cui 5mila riguarderanno il comparto manifatturiero e 1.660 quello edile. Tra i servizi si rileva un forte interessamento del commercio, 11.340 entrate previste nel trimestre in esame, pari al 13% delle 86.470 complessive del trimestre dicembre-febbraio.

Tra i profili più difficili da reperire si segnalano dirigenti e direttori (l’80% è di difficile reperimento), medici e altri specialisti della salute, per i quali la difficoltà di reperimento è del 79%, farmacisti, biologi e altri specialisti delle scienze della vita (si trova difficoltà nel 78% dei casi), operatori della cura estetica (270 figure ricercate con difficoltà nel 73% dei casi), operai specializzati e conduttori di impianti nelle industrie tessili, con 220 figure ricercate nel mese e un grado di difficoltà del 69% e operai nelle attività metalmeccaniche richiesti in altri settori, con una difficoltà di reperimento pari al 69% e circa 1.060 figure ricercate.