Pd: Lo Russo, congresso serva a confronto su identità sinistra

"Penso che la prospettiva che ha il Pd sia quella di ripensare l'organizzazione del campo progressista del Paese e far diventare il congresso sia nazionale sia regionale un'occasione di dibattito sull'identità della sinistra e sulla prospettiva che questa deve avere in una condizione di contorno così complessa come quella che stiamo vivendo sa livello italiano e a livello internazionale. Mi sembra sia questa la postura corretta per approcciarsi al congresso che si sta per aprire". Lo ha detto il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, a margine di un incontro al Teatro Regio. "Tre candidature? Credo che noi dobbiamo partire dai contenuti e dalla sostanza, le regole sono uno strumento, non certamente il fine. Sono ottimista che alla fine si possa fare un congresso in cui si confrontano contenuti, prospettive e questo congresso possa rilanciare le iniziative del Pd".