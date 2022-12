Blitz anarchico contro sede Lega nel Torinese

Scritte contro il 41 bis e in solidarietà con gli anarchici Alfredo Cospito e Juan Sorroche sono apparse sui muri della sede della Lega di Sant'Ambrogio, in Val di Susa, nel Torinese. 'Stato assassino', 'No 41 bis' e 'Con Alfredo e Juan', si legge. "Gravissimo quanto avvenuto: mura imbrattate con vernice rossa, scritte, anche il campanello è stato vandalizzato da questi incivili violenti solo perché recava la scritta Lega. Una vergogna". Lo afferma in una nota il presidente del gruppo Lega alla Camera e coordinatore del partito in Piemonte, Riccardo Molinari. "E' un clima inaccettabile - prosegue - non è la prima volta che simili gesti avvengono. Ora ci aspettiamo la ferma condanna di tutte le parti politiche di un gesto che non ha nulla a che fare con il legittimo dibattito democratico". "Ogni atteggiamento che istiga all'aggressività e all'odio va stigmatizzato da tutti. Solidarietà alla sezione attaccata - aggiunge la deputata della Lega e segretario provinciale del partito a Torino Elena Maccanti - Non saranno certo questi atti vili e intimidatori a fermarci. Grazie al vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, stiamo andando avanti spediti e con coraggio sulla Tav. Oltre due miliardi di euro sono già stati stanziati in finanziaria. Avanti così, noi non arretreremo di un millimetro nelle nostre battaglie".