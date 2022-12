Finpiemonte: recuperati 30 milioni di crediti, ne restano 90

Finpiemonte ha recuperato negli ultimi due anni 30 dei120 milioni di crediti deteriorati. "Dopo un complesso lavoro abbiamo dato una forte accelerazione. Il 2022 è stato un anno positivo, abbiamo recuperato oltre 10 milioni. Anche questa vicenda, quindi, si avvia a conclusione" ha spiegato il presidente Michele Vietti durante la conferenza stampa di fine anno. Alla finanziaria regionale resterà una parte del 'tesoretto' da 90 milioni - risorse previste da vecchi bandi e non assegnate - che potrà essere utilizzata per investimenti di sviluppo. "Finpiemonte è una realtà preziosa a servizio del nostro territorio. Durante la pandemia insieme abbiamo dato 170 milioni di euro di aiuti a quasi 80 mila imprese piemontesi. E oggi è un partner fondamentale per spendere i soldi europei e i soldi del Pnrr", ha affermato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. "Finpiemonte ha saputo dimostrarsi all'altezza del momento critico: pandemia e aumento dei costi dell'energia hanno colpito duramente la nostra economia. Siamo stati al fianco delle imprese, con spirito di adattamento e flessibilità" ha detto Vietti che ha ricordato l'operazione conclusa con Cdp Venture Capital con l'ingresso nel Fondo PiemonteNext, prima iniziativa in Italia per veicolare risorse sulle startup innovative piemontesi, affiancandosi ai fondi della nuova programmazione Fesr, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021/2027. "Riteniamo di aver portato avanti la missione affidata a Finpiemonte dalla Regione e dal presidente Cirio a cui rinnoviamo la nostra gratitudine per la piena autonomia che ci ha accordato. A muovere le nostre scelte e le scelte di tutti i collaboratori di Finpiemonte sono un profondo amore per il territorio e la forte volontà di essere al fianco degli imprenditori".