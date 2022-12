Pnrr: Università Torino forma valutatori d'impatto sociale

La valutazione dell'impatto sociale è indispensabile per accedere ai fondi del Pnrr e a quelli legati alla programmazione Eu 21-27,. Non è più obbligatoria, quindi, solo per il Terzo Settore, ma imprese, pubblica amministrazione, professionisti devono essere capaci di misurarlo e definire le regole in fase progettuale. Il Dipartimento di Management dell'Università di Torino già dal 2019 propone un corso per valutatori di impatto sociale e in tre edizioni ha formato 210 persone. Il 13 gennaio scadono le iscrizioni per la quarta edizione del corso. Misurare e valutare l'impatto sociale "significa esaminare i cambiamenti sociali prodotti dalla propria azienda o progetto attraverso parametri misurabili, rilevanti e coerenti con gli obiettivi prefissati, secondo il principio di trasparenza" spiega Paolo Biancone, direttore del corso. "Ormai misurare le performance sociali non è più un'opzione, ma sta diventando indispensabile per gestire responsabilmente un'organizzazione privata o pubblica. La misurazione del cambiamento che si produce è la premessa per la corretta gestione e il miglioramento continuo". Soprattutto c'è un'esigenza impellente: "l'utilizzo dei fondi del Pnrr, che prevedono, per regolamento, già in fase progettuale, la definizione di obiettivi e modalità di misurazione dell'impatto sociale".