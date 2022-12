Intesa Sanpaolo: a Torino selezioni per assumere neolaureati

Sono in corso fino alle 18 al grattacielo di Intesa Sanpaolo a Torino le selezioni per l'assunzione di venti neolaureati di eccellenza che saranno inseriti nell'International Graduate Program, il percorso di formazione intensiva del Gruppo della durata di tre anni, di cui uno all'estero. È la prima volta che la Banca apre le selezioni all'esterno. All'annuncio di questa opportunità hanno risposto mille candidati che, a seguito di fasi di selezione successiva basata sul curriculum scolastico, video interviste, conoscenza dell'inglese, sono rimasti in 80 finalisti, equamente distribuiti per genere, provenienti da tutta Italia. "La posta in gioco è alta, un'assunzione a tempo indeterminato in una banca moderna, internazionale, innovativa dove inizieranno un percorso qualificante che, attraverso competenza e passione, potrà portarli a traguardi professionali importanti" sottolinea Roberto Cascella, executive director people managemenent di Intesa Sanpaolo. La Banca apre così all'esterno l'International Talent Program, iniziativa che fino a oggi ha selezionato più di 500 tra i migliori giovani che già lavorano in banca per inserirli in un circuito di esperienze in Italia e all'estero finalizzato a costituire la leadership della banca di domani. Il progetto rientra nel più ampio piano di assunzioni per attrarre e valorizzare giovani talenti, in ottica di ricambio generazionale e crescita del Gruppo, che prevede 4.600 ingressi entro il 2025, di cui circa 2.000 in ambito It e Tech.