Infrastrutture: Molinari, cantiere tunnel Tenda sta partendo

"C'è anche il nostro Piemonte tra i sei cantieri in procinto di partire o appena partiti con il Tunnel del Tenda sulla SS20: sarà uno snodo fondamentale per la nostra regione che collega Cuneo e TORINO con la riviera ligure e la Costa Azzurra". Così Riccardo Molinari, coordinatore della Lega in Piemonte, sull'opera che unirà il territorio piemontese con la Francia. "Con il ministro Salvini alle infrastrutture il cambio di passo è già evidente - spiega il leghista in una nota - si sbloccano le opere e l'Italia riparte per essere all'avanguardia, all'altezza delle sfide future e pronta per la ripresa: la Lega dimostra, come sempre, di essere vicina e attenta al territorio".