Torino: pronta la rinascita delle ex Ogm

Passi avanti per la rinascita delle ex Officine Grandi Motori di Torino. La Giunta comunale ha approvato oggi la delibera relativa al Programma Integrato, uno strumento urbanistico in variante al Prg attuale, che definisce le destinazioni d'uso che si potranno insediare, ridisegnando l'intera area, "uno dei grandi tasselli della dismissione industriale - sottolinea l'assessore all'Urbanistica Paolo Mazzoleni -, particolarmente importante data la sua vicinanza con il centro e il suo rapporto col tessuto urbano circostante". "Questa riqualificazione - aggiunge - segna una svolta nella trasformazione della zona nord di Torino, un'area complessa che da tempo aveva perso la sua originaria funzione produttiva, trova nuove vocazioni con spazi e servizi a disposizione dei cittadini". L'area, di 70 mila metri quadri, sarà suddivisa in quattro quadranti, con attività commerciali non alimentari, spazi di residenzialità universitaria e temporanea con la ristrutturazione dell'edificio noto come Lingottino, una piattaforma per la logistica e l'e-commerce, strutture dedicate a servizi e spazi per la residenziali. Questa trasformazione doterà, inoltre, la città di un'areabdi oltre 15 mila metri quadrati dedicata a giardino pubblico con spazi attrezzati.