Sanità: Pd Vco replica ai sindaci favorevoli a due ospedali

"Rispettiamo l'appello dei 31 Sindaci sulla ristrutturazione dei due ospedali esistenti, ma sono la minoranza". Lo sostiene il Pd del Verbano-Cusio-Ossola, in una nota firmata dalla segretaria provinciale Alice De Ambrogi. "Una forte maggioranza, soprattutto di sindaci delle popolazioni più popolose come Verbania, Domodossola, Omegna, Gravellona Toce, Baveno, ritiene che l'ospedale nuovo sia la scelta migliore da compiere. Ci chiediamo perché delle loro proposte la Regione Piemonte non ha tenuto conto, né ora né in passato". Questa mattina, a Torino, una delegazione ha consegnato al presidente del Piemonte Alberto Cirio e all'assessore Luigi Icardi una lettera firmata da 31 sindaci del Vco che chiedono di mantenere e ristrutturare i due ospedali oggi esistenti, il Castelli di Verbania e il San Biagio di Domodossola.