TRAVAGLI DEMOCRATICI

"Basta con gli interessi di bottega, adesso viene prima di tutto il Pd"

Il duro j'accuse di Magda Negri dopo il caos all'assemblea piemontese. Il partito è incagliato sulle regole congressuali a iniziare dal numero di candidati alle primarie: "Nessuno ha mai messo in discussione le decisioni prese a Roma, sbagliato farlo ora"

“Sono rimasta molto sorpresa da quello che è successo in assemblea”. Chi la conosce può immaginare quanta enfasi Magda Negri metta su quel “molto” a 72 ore dalla riunione che ha visto una parte della sinistra Pd assumere una posizione in netto contrasto con la maggioranza del partito. “Era da un po’ che la Commissione Statuto lavorava a un adeguamento delle norme sulla base di quanto stabilito a livello nazionale e le modifiche erano state approvate all’unanimità, solo Giuliana Manica aveva espresso una riserva ma nulla di più”, spiega ripercorrendo con lo Spiffero quanto accaduto. L’oggetto del contendere è la norma che riduce da tre a due i candidati ammessi alle primarie, lasciando alle convenzioni degli iscritti l’onere della prima scrematura. Un modo “per consentire agli elettori di eleggersi il proprio segretario sul modello del ballottaggio tra i sindaci” prosegue Negri, ex Pci, area migliorista. Prima con Domenico Carpanini e Giorgio Napolitano, poi incasellata nella categoria dei veltroniani. Insomma, una comunista dell’ala più riformista.

E invece c’è chi sabato si è opposto, chiedendo quasi provocatoriamente di aumentare a quattro o anche a cinque il numero dei candidati ammessi nel nome del “pluralismo”. Si tratta del senatore cuperliano Andrea Giorgis, sostenuto dalla collega di Palazzo Madama Anna Rossomando, che invece fa parte della componente dell’ex pluriministro Andrea Orlando. “Era stato Nicola Zingaretti a volere questa modifica, tutte le altre regioni si sono adeguate ben prima di noi che invece abbiamo la colpa di aver atteso l’ultimo momento” ricorda ancora l’ex senatrice che oggi coordina la commissione statuto assieme proprio alla Manica. Il sospetto, in molti, è che la stessa sinistra che manteneva un approccio maggioritario quando era egemone nel partito, ora voglia “parlamentarizzare” la discussione per non finire nell’angolo. A ogni corrente la sua quota nel senso più proporzionale del termine. Un retropensiero? Giorgis, in un colloquio con lo Spiffero nega che si tratti di una manovra tattica: “Non ho condiviso neanche allora l'impostazione iper maggioritaria delle ultime modifiche”. Magda Negri è molto preoccupata: “Io credo che in un momento come questo per il Pd nessuno dovrebbe anteporre la propria corrente o il proprio interesse personale a quello del partito”. Non fa nomi ma il messaggio e i destinatari sono chiari. Poi aggiuge: “Chi l'ha detto che il pluralismo verrebbe mortificato se mandassimo al ballottaggio i primi due delle convenzioni?”.

Si racconta che anche all’interno della stessa sinistra i rapporti tra i vertici e la base si siano raffreddati. Il segretario uscente (e non più ricandidato) Paolo Furia ha vissuto la mossa di Giorgis e Rossomando come una sconfessione, altri dopo essere stati colti in contropiede hanno lamentato di non essere stati sufficientemente coinvolti. “Ma come possiamo pensare che mentre il partito nazionale va a congresso con delle nuove regole, noi in Piemonte andiamo nella direzione contraria? Davvero qualcuno pensa di riproporre in modo ancora più marcato quanto accaduto quattro anni fa?” chiosa Negri. Il riferimento è al sistema con cui Furia venne eletto segretario in assemblea, attraverso un accordo con la corrente dei popolari di Monica Canalis, dopo che ai gazebo era stato il renziano Mauro Marino a vincere senza però ottenere la maggioranza assoluta. Tanto è bastato per far alleare i due sconfitti e sovvertire l’esito del voto. Immaginarsi cosa può succedere con quattro o cinque candidati: un partito nelle mani delle correnti che possono tenere ostaggio un segretario grazie ai propri rappresentanti in direzione e in assemblea.