Dall'Arpa all'Ires

Dicono che... sia stata l’incertezza sull’autentica interpretazione di una norma a provocare il trasferimento di Angelo Robotto. L’attuale direttore dell’Arpa, infatti, in scadenza il prossimo febbraio, ha già svolto due mandati, anche se solo uno da quando è entrata in vigore la legge che ne impone il limite. Per evitare di esporre l’ente a contenziosi e rischi di decadenza si è deciso di provvedere alla selezione del sostituto e per questo è già stato pubbicto un bando che resterà aperto fino al 9 gennaio. Nel frattempo, l’ingegner Robotto ha trovato prontamente una nuova collocazione: il cda di Ires nella seduta del 19 dicembre scorso l’ha designato per la direzione dell’istituto di ricerca regionale. All’inizio del nuovo anno prenderà il posto di Vittorio Ferrero, in carica dal 2020, e prossimo alla pensione.