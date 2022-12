Ucraina: Torino, blackout per Mole e Palazzo Civico

Torino spegne le luci per l'Ucraina. "La Città di Torino - annuncia il sindaco Stefano Lo Russo - aderisce alla proposta del presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, di un black-out mondiale "Un'ora di buio per Ucraina". Spegneremo l'illuminazione della Mole Antonelliana e quella di Palazzo Civico questa sera dalle 19 alle 20 in segno di solidarietà verso un popolo che continua a vivere la drammatica condizione di una guerra di invasione ingiusta e fonte di tanta sofferenza per i civili". Il Presidente Zelensky aveva proposto un "black-out" mondiale a sostegno dell'Ucraina (#LightUpUkraine) chiedendo alle Istituzioni e ai cittadini di tutto il mondo di spegnere contemporaneamente per un'ora le luci il 21 dicembre, dalle 20 alle 21 orario in Ucraina, per testimoniare la solidarietà con il Paese.