Lavoro: opere pubblica utilità, Regione approva 162 progetti

Sono stati approvati dalla Regione 162 progetti per l'inserimento nei cantieri di lavoro di persone disoccupate e in condizioni di svantaggio. I progetti provengono da 127 Comuni. Il via libera è arrivato dall'assessorato al lavoro guidato da Elena Chiorino. "Creiamo opportunità - spiega - per garantire la dignità delle persone. Mettiamo a disposizione risorse regionali importanti per facilitare l'inserimento lavorativo e sostenere così il reddito delle persone in difficoltà con impieghi in opere di pubblica utilità come attività forestali e vivaistiche, di rimboschimento, di sistemazione e di interventi in montagna volte al miglioramento dell'ambiente e delle aree urbane. Un aiuto che ha una doppia valenza proprio perché supporta anche le amministrazioni nel garantire i servizi sul territorio che con il solo personale in organico, in molte situazioni, non potrebbero essere adeguatamente svolti". La misura si traduce in un investimento di circa 3 milioni di euro esclusivamente destinati ai cantieri di lavoro. Dei progetti ammessi al contributo, 141 sono rivolti a 710 disoccupati e 21 destinati a 68 persone sottoposte a misure di restrizione della libertà personale. Entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di ammissione sul Bollettino Ufficiale della Regione i Comuni dovranno avviare le procedure per la raccolta delle candidature delle persone. "Possono accedere ai cantieri - informa l'Assessorato - coloro che si ritrovano in uno stato di disoccupazione, in condizioni di particolare disagio sociale e familiare, di età uguale o superiore a 45 anni, dando priorità a chi ha bassa scolarità; può essere inserito anche chi si ritrovasse in carico ai servizi sociali. Una seconda tipologia di cantieri è rivolta alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, detenute nelle carceri o in esecuzione penale esterna. Chi è interessato può rivolgersi al proprio Comune o al Centro per l'impiego più vicino". Sedici 'cantieri' si svolgeranno nell'Alessandrino, 18 nell'Astigiano, 2 nel Biellese, 13 nel Cuneese, 20 in provincia di Novara, 58 nel territorio della città metropolitana di Torino, 4 nel Verbano-Cusio-Ossola e 10 nel Vercellese.