Ferrero conferma centralità Italia, fatturato sale a 1,6 mld

Il fatturato di Ferrero Commerciale Italia, la società del gruppo dolciario di Alba (Cuneo), chiude l'esercizio con un fatturato in crescita a 1,6 miliardi di euro (+6,6%). Il gruppo conferma la centralità dell'Italia in termini di sviluppo industriale con142 milioni di euro investiti nei 4 poli produttivi (Alba, Pozzuolo Martesana, Sant'Angelo dei Lombardi e Balvano) e un incremento dell'organico di 224 unità (+3%). Negli ultimi 10 anni di attività gli investimenti industriali realizzati dal Gruppo Ferrero in Italia hanno superato 1,3 miliardi di euro.

L'utile di esercizio di Ferrero Commerciale Italia è pari a 32,6 milioni di euro a fronte dei 36,5 al 31 agosto 2021. La vendite sul mercato nazionale dell'insieme dei prodotti Ferrero ha registrato - si legge nella nota - una rilevante crescita sia in termini di valore sia di volume, grazie al "contributo fondamentale' delle tavolette e all'allargamento della gamma dei gelati, dei prodotti da forno e dei prodotti del segmento "chocolate confectionary" venduti nell'ambito delle ricorrenze. L'azienda ha nominato il consiglio di amministrazione e ha confermato presidente Bartolomeo Salomone. Fanno parte del cda Alessandro d'Este, Gian Mauro Perrone, Bruno Ferroni, Massimo Micieli e Gian Luca Bassi. La Ferrero e le quattro società controllate in Italia hanno garantito - sottolinea una nota dell'azienda - difesa e stabilità del livello occupazionale, in virtù della priorità data alle risorse umane e ai valori della Responsabilità Sociale d'Impresa. Sul fronte del lavoro, in particolare, l'organico medio dell'esercizio 2021-2022, risulta pari a 6.692 unità, al 31 agosto 2022 i dipendenti sono 7.533 . Nonostante le incertezze causate dal contesto sanitario, Ferrero ha confermato il suo significativo impegno verso la comunità e il territorio di appartenenza tramite le attività della Fondazione Ferrero di Alba, promuovendo iniziative nel campo sociale, culturale ed umanitario. È stato ulteriormente sostenuto il programma "Kinder Joy of moving", dedicato alla diffusione della pratica dell'attività sportiva tra i più giovani.