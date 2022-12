Ambiente: i droni per i controlli, intesa Arpa-Carabinieri

Droni per il monitoraggio ambientale e per gli interventi di emergenza. Lo prevede, in Piemonte, un protocollo di intesa siglato oggi da Angelo Robotto, direttore generale dell'Arpa, e Roberto Zocchi, presidente del Coordinamento regionale associazione nazionale carabinieri (Anc). L'Anc, associazione iscritta nell'elenco territoriale di Protezione Civile, ha tra i suoi ambiti la previsione, prevenzione, soccorso e superamento delle emergenze attraverso l'unità Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) e potrà mettere la sua esperienza al servizio della tutela dell'ambiente. "Da oltre 5 anni - sottolinea Zocchi - l'Anc è operativa nel campo delle nuove tecnologie applicate al settore degli aeromobili a pilotaggio remoto, i cosiddetti droni. Il continuo sviluppo, ha consentito alla nostra associazione un netto e positivo miglioramento degli standard operativi nella gestione e nel monitoraggio emergenziale e del soccorso. La firma del protocollo d'intesa ci consente di sviluppare un rapporto di collaborazione per il bene comune". "La collaborazione con i carabinieri - afferma Robotto - è importante per le attività dell'Agenzia. Abbiamo siglato accordi di collaborazione con i Carabinieri Forestali e oggi lo facciamo con l'Associazione Nazionale perché unire le competenze dà maggiore forza agli interventi in campo e fa ottenere risultati più completi. Con la tecnologia le risposte possono essere più efficaci". "Il protocollo - commenta il Generale di brigata Benito Castiglia, comandante regionale dei carabinieri forestali - è importantissimo perché vuol dire unire le forze per tenere sotto controllo le situazioni ambientali e avere informazioni su criticità che necessitano di un intervento". "Il senso di questo protocollo - osserva Il generale di brigata Antonio Di Stasio, comandante legione carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta - è il senso di come deve essere affrontata la quotidianità e i vari problemi: ognuno con la sua competenza, ognuno ha le sue risorse e se si riescono a mettere a sistema si possono raggiungere risultati eccezionali soprattutto a favore della cittadinanza".