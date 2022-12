Agricoltura: va in Consiglio uso sostenibile fitosanitari

La Commissione Ambiente del Consiglio regionale del Piemonte, presieduta da Angelo Dago, ha licenziato a maggioranza la proposta di delibera 256 per l'uso "sostenibile dei prodotti fitosanitari ai fini della tutela dell'ambiente, della salute e della biodiversità", che aveva già ricevuto il parere positivo della Commissione Agricoltura. Ha partecipato ai lavori l'assessore regionale, Marco Protopapa. La delibera di adeguamento delle misure alle normative statali ed europee, potrà così approdare in Aula domattina, in modo che il Piemonte aderisca al nuovo Piano di sviluppo rurale e alla nuova Pac 2023-27. Verranno quindi aggiornati tempestivamente il Portale Piemonte e l'Anagrafe unica. Tra le varie disposizioni, in una nota vengono segnalati il mantenimento del divieto dell'uso del Betazone per una risicoltura di qualità e l'allineamento alle disposizioni del Regolamento comunitario sulla Terbutilazina. Gli obbiettivi di qualità ambientale che si intendono promuovere attraverso la delibera e previsti dalla Direttiva quadro delle acque, verranno verificati nel 2027.