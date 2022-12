Smog: Torino resta semaforo arancio, stop diesel fino Euro 5

Ancora semaforo arancione per lo smog a Torino. In base ai dati previsionali forniti oggi dall'Arpa (Agenzia regionale per l'ambiente) del Piemonte, le limitazioni al traffico previste dal livello 1, con lo stop ai diesel fino agli Euro 5, proseguono fino a venerdì 23 dicembre compreso, prossimo giorno di controllo. Le limitazioni riguardanti la circolazione veicolare saranno automaticamente sospese nelle giornate del 25 e 26 dicembre e 1 gennaio, giorni durante i quali il servizio di trasporto pubblico locale è ridotto. Lo stop riguarda i diesel fino agli Euro 5 per il trasporto persone, dalle 8 alle 19, e fino agli Euro 4 per il trasporto merci, sempre nello stesso orario.