Pnrr: Torino, patto del territorio per la nuova sanità

Il territorio torinese si unisce per sfruttare la meglio le opportunità del Pnrr per la sanità territoriale. È stato siglato oggi un verbale di accordo fra Comune, Città Metropolitana, le quattro Asl dell'area metropolitana, i presidenti delle conferenze dei sindaci e le organizzazioni sindacali, Cgil, Cisl e Uil, per una strategia comune per la pianificazione e programmazione delle missioni 6 e 5 del Pnrr per il ridisegno della sanità territoriale. "Un ridisegno - sottolinea l'assessore comunale al Welfare, Jacopo Rosatelli - da affrontare con una condivisione larga, con ascolto, dialogo, partecipazione, perché non sia una mera operazione di maquillage, ma un vero servizio alla comunità. È un ottimo risultato aver fatto dialogare tutti gli attori coinvolti per intrecciare percorsi e non andare avanti a compartimenti stagni, perché senza una sanità territoriale, che tiene insieme sanità e sociale, la società non regge e i bisogni di salute non vengono soddisfatti". Questo accordo, unico a livello nazionale, "e un primo importante passo per rendere quanto più possibile partecipata dal territorio la costruzione del servizio di case e ospedali di comunità - aggiunge la consigliera metropolitana delegata alle Politiche Sociali, Valentina Cera - perché ci sia una reale integrazione socio sanitaria. Bisogna ascoltare il territorio per capire le reali esigenze e questo è un primo passo che può e deve portare a ulteriori interlocuzione, anche con la Regione. Le case e gli ospedali di comunità - conclude - sono una grande opportunità che il territorio non deve mancare".