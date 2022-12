Terzo Valico: Molinari (Lega), altri 15 mln opere compensative

È a firma del deputato alessandrino Riccardo Molinari, capogruppo Camera Lega, l'emendamento approvato per la prossima legge di Bilancio, col quale ci saranno altri 15 milioni per i comuni interessati dall'accordo opere compensative per il Terzo Valico. Fondi per far fronte ai maggiori oneri legati all'aumento dei materiali e quindi poter assicurare il completamento di tutti gli interventi già previsti. Si sommano ai 49 già stanziati e sono destinati ad Alessandria, Novi Ligure, Tortona, Arquata e Serravalle Scrivia, Pozzolo Formigaro, Voltaggio, Fraconalto, Carrosio, Gavi, Vignole Borbera. "Si tratta di un provvedimento decisivo - sottolinea Molinari - senza il quale la realizzazione di opere fondamentali per lo sviluppo del nostro territorio in questi anni avrebbe rischiato di incagliarsi. Avevo promesso ai nostri sindaci che la Lega avrebbe offerto loro il massimo sostegno possibile e così è stato". Approvato anche un altro emendamento per l'Alessandrino: 800mila euro (400mila nel 2023, altrettanti nel 2024) andranno a sostegno delle aziende faunistico-venatorie che non hanno potuto lavorare per lo stop alla caccia causato dalla peste suina africana. "Anche in questo caso - evidenzia Molinari - la Lega si schiera a fianco delle imprese rurali colpite, per sostenere le attività e aiutarle a investire sul futuro".