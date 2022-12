IN BOLLETTA

Case popolari, uno su tre non paga

Tra morosità colpevole e incolpevole è alta la quota di inquilini non in regola con l'affitto. In arrivo investimenti sulla manutenzione straordinaria per 500 milioni. E dai dati dell’Atc di Torino emerge l'alto numero di occupazioni abusive: 230 alloggi

Edifici vecchi e inquilini che spesso faticano a pagare le bollette. È del 30 percento la cosiddetta morosità istantanea che comprende tutti coloro che sono rimasti indietro con i pagamenti, siano essi colpevoli o incolpevoli. Della prima categoria fanno parte coloro che potrebbero versare il dovuto ma non lo fanno, gli altri sono invece quanti si trovano in un periodo di indigenza economica dovuta a perdita del lavoro o altra difficoltà. È una differenza sostanziale anche dal punto di vista del bilancio giacché per gli incolpevoli c’è un apposito fondo regionale che serve per coprire le perdite delle agenzie, mentre sui colpevoli l’ente deve rivalersi fino a ottenere quanto gli spetta. A snocciolare i numeri delle tre agenzie per la casa del Piemonte sono stati i rispettivi presidenti durante la Commissione Urbanistica del Consiglio regionale presieduta da Valter Marin.

Negli alloggi popolari gestiti dell’Atc di Torino vivono complessivamente 60mila persone, mentre sono 230 gli alloggi occupati abusivamente, quasi tutti nel capoluogo e concentrati tra le Circoscrizioni 2, 5 e 6. Il pagamento delle utenze (e dei relativi conguagli) costituisce il problema maggiore per gli inquilini, per questo le Atc hanno dilazionato il pagamento in un maggior numero di rate. Per capire quanto abbia inciso il caro energia sui singoli utenti basti pensare che per il riscaldamento l’Atc di Torino aveva stanziato 16,8 milioni lo scorso anno, saliti a 28 milioni per quello in corso.

“L’Agenzia ha già ritoccato al rialzo le somme degli anticipi per la stagione termica in corso, per evitare conguagli troppo salati a fine stagione – ha spiegato il presidente Emilio Bolla –. Inoltre, ben comprendendo che la sua utenza è costituita da famiglie in difficoltà, ha aumentato il numero delle rate, passate a 12 mesi”. Problemi che in buona parte riguardano anche le altre due agenzie della regione – Piemonte Sud e Nord – seppur con numeri minori.

Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, questa è finanziata con le entrate garantite dai canoni di locazione, calcolati in base al reddito dei nuclei familiari e dunque di assai modesta entità (95 euro mensili in media) e perciò quest’anno le risorse disponibili per questo tipo di interventi ammontano ad appena 1,8 milioni di euro, per un patrimonio di quasi 30 mila alloggi.

A fronte di risorse molto limitate per la manutenzione ordinaria, ci troviamo invece in una fase di grandi investimenti che riguardano la manutenzione straordinaria, grazie ad esempio agli incentivi del Superbonus 110%, ai fondi regionale del Pnc, al PinQua. Per le case popolari di Torino e dell’area metropolitana si è infatti aperta una stagione di cantieri per un investimento complessivo di oltre 500milioni di euro.