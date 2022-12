Ambiente: Piemonte, 400 mila euro per associazioni fondiarie

Contributi per 400 mila euro sono stati stanziati dalla Regione Piemonte in favore delle associazioni fondiarie, sodalizi che si occupano della gestione di piccole proprietà terriere con l'obiettivo di tutelare l'ambiente e prevenire rischi idrogeologici e di incendio. La giunta, su proposta del vicepresidente e assessore alla montagna Fabio Carosso, ha approvato le modalità ed i criteri per l'erogazione dei contributi. Il bando, la cui scadenza è fissata il 14 aprile 2023, prevede due linee di intervento: la prima riguarda le spese di costituzione, redazione o adeguamento dei piani di gestione, le opere di miglioramento fondiario; la seconda per i soci che conferiranno i propri terreni per 15 anni. "Il contributo della Regione - spiega Carosso - intende intende favorire gli interventi di conservazione del paesaggio e di recupero produttivo dei terreni incolti o abbandonati, con particolare attenzione alle zone montane o di collina depressa, ma anche per le zone di altra collina e di pianura. E' un'iniziativa che negli anni ha avuto un riscontro positivo e che si unisce alle molte altre che in questi anni la giunta ha promosso per valorizzare e rilanciare i territori montani, dal bando sulla residenzialità alle scuole di montagna e alle botteghe dei servizi".