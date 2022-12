Da Unicredit e Cdp primo Basket Bond legato a obiettivi Esg

Facilitare l'accesso al credito alle imprese di minori dimensioni e finanziarne i piani di sviluppo sostenibile. Questo lo scopo del nuovo programma di Basket Bond Esg che punta a mobilitare risorse per almeno 100 milioni di euro lanciato oggi per la prima volta in Italia da Unicredit e Cassa Depositi e Prestiti anche grazie agli strumenti di garanzia della Banca Europea per gli Investimenti (Bei). Il programma parte con la prima tranche di emissioni da 48 milioni di euro in favore di otto aziende dislocate su tutto il territorio nazionale: Comat Servizi Energetici, società di Torino che ha emesso un minibond da 12 milioni; la vicentina Fitt (10 milioni); la comasca Lariotex (8 milioni); la torinese Gdl (6 milioni); Ferretto Group di Vicenza (4 milioni), la salernitana Autuori Group Logistics (3 milioni), la calabrese Studio Progettazioni Industriali (3 milioni) e la napoletana Compagnia Manifatture Tessili (2 milioni). Ognuna di queste aziende ha emesso minibond di durata pari a sei anni, raccogliendo risorse utili a favorire i rispettivi piani di crescita e sviluppo, in Italia e all'estero. La sottoscrizione di questi minibond è avvenuta attraverso una società veicolo - Special Purpose Vehicle (Spv) - che a sua volta ha emesso titoli sottoscritti, in quote paritetiche, da UniCredit e Cdp in qualità di investitori istituzionali.