Natale: un videomapping veste d'arte la bellezza di Torino

La bellezza architettonica di Torino come quinta d'eccellenza per uno spettacolo immersivo che racconta due secoli di storia della città attraverso la sua arte, dal realismo del '700 all'astrattismo passando per il Risorgimento e il futurismo, fra immagini e musica da Rossini all'elettronica. 'Torino città dinamica' è il videomapping che sarà proiettato tutte le sere dalle 18 alle 23 da domani all'8 gennaio, sugli oltre 150 metri della facciata ovest di piazza San Carlo. Il progetto della Città, realizzato da Fondazione per la Cultura Torino e 24 ORE Cultura, con main partner Intesa Sanpaolo e il sostegno di Fondazione Crt, veste lo storico palazzo con una settantina di immagini di opere pittoriche, grafiche e fotografiche provenienti da diversi musei torinesi, Gam, Palazzo Madama, Museo del Risorgimento, Gallerie d'Italia, Fondazione de Forneris. Un prologo e 3 atti per uno spettacolo di circa 12 minuti che riporta alla mente la celebre Festa delle Luci di Lione. "Questo evento - sottolinea il sindaco Stefano Lo Russo - rappresenta la prospettiva che vogliamo continuare a dare alla città, cioè puntare su eventi di qualità che promuovono la cultura valorizzando e facendo emergere il grande patrimonio della città. E credo che il linguaggio della luce possa essere un elemento qualificante dell'attività culturale di Torino e l'idea è potenziare negli anni questo tipo di progetti".