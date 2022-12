Chiesa: Repole, cardinale Poletto meticoloso nella sua fede

"Ho avuto la fortuna di poterlo incontrare una decina di giorni fa a casa sua e abbiamo fatto una lunga chiacchierata, bella, fraterna e filiale. Mi anche un po' commosso: mi ha chiesto la benedizione e io l'ho chiesta a lui. È stato il mio vescovo per più di dieci anni". Così l'arcivescovo di Torino Roberto Repole, a mergine dell'incontro con i giornalisti per gli auguri di Natale, ricorda il cardinale Severino Poletto, morto dopo una lunga malattia a 89anni, alcuni giorni fa. "Era un uomo lucido - ha continuato monsignor Repole - che sapeva che stava andando incontro alla morte e ci siamo detti che quell'incontro era con quel Signore per cui aveva vissuto tutta la vita e che aveva atteso". Per Repole Poletto "è stato un credente anche meticoloso nella sua fede. Era scrupoloso e attento a custodire per sé e per gli altri questa fede in Gesù Cristo". "Mi ha fatto piacere che soprattutto nell'ultimo incontro mi abbia detto che noi siamo stati amici ed è vero. Io ero un teologo, lui arcivescovo e cardinale. Quando aveva qualche dubbio mi telefonava, anche con la meticolosità che segnava il suo carattere", ha concluso Repole.