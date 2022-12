Chiesa: Repole, capaci di fiducia, solidarietà e accoglienza

Il messaggio che l'arcivescovo di Torino, Roberto Repole, rivolge ai torinesi alla vigilia di Natale è quello di guardare fuori dalle finestre delle proprie abitazioni ed essere consapevoli per tutto il disagio che c'è. "Se di notte passeggiamo per via Roma vediamo persone dormire coperte da un cartone, vicine al solo amico che hanno, un cane - ha detto Repole durante l'appuntamento con i giornalisti per gli auguri natalizi - Se saliamo in qualche palazzo della nostra città vediamo tanti anziani soli. Se frequentiamo dei giovani vediamo tante aspettative che hanno il sapore della frustrazione in anticipo. In questi giorni ho visitato il Regina Margherita, è stato toccante pensando che quello è il Natale che vivranno i bambini che sono lì". "Se dovessi augurare qualcosa in questo Natale è che i cristiani sappiano accogliere questa piccola luce facendosi portatori in città, riaprendo la finestra con la fiducia e la speranza di chi può portare questa piccola luce", ha sottolineato l'arcivescovo, "Agli altri auguro di tirare fuori la parte migliore di noi". "Possiamo aprire la finestra e vedere le tante cose brutte, ma dentro di noi ci sono parti ancora vergini capaci di fiducia. Siamo capaci di fiducia, solidarietà, accoglienza e di quell'amore che ha origine in Dio", ha concluso Repole.