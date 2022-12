SACRO & PROFANO

Cristo in Sala Rossa: "Sono tornato".

Non un miracolo ma una goliardata

Si conclude come uno scherzo di liceali la provocazione politica del consigliere radicale Viale. "Non sono più disposto ad accettare l’esposizione del crocifisso nell'aula che rappresenta tutti i torinesi". Davvero è così che si afferma la laicità delle istituzioni?

Nei giorni scorsi era stata notata la sua scomparsa, ma oggi il crocifisso è riapparso al suo posto in Sala Rossa con tanto di bigliettino: “Sono ritornato”. Ma più che un miracolo di Natale si tratta della stucchevole conclusione della “provocazione” messa in atto da Silvio Viale, esponente radicale e di Più Europa, capogruppo della lista civica per Torino. A 65 anni suonati Viale ha voluto con questa goliardata da liceale – negli anni Settanta in ogni classe c’era sempre un burlone che accoglieva il prof di religione mettendo al posto del crocifisso il cartello “Torno subito” – riproporre la necessità di rimuove il simbolo del cristianesimo in nome di una malintesa laicità delle istituzioni. Ma tant’è.

Nessun giallo, insomma, giacché gli indizi erano abbastanza inequivocabili. Lo stesso Viale con un post ironico sui social nel segnalarne la sparizione non aveva neppure provato a dissimulare le sue responsabilità: “So tutto e confesso – ha scritto –. Una notte mi è apparso il Cristo piangente di Stupinigi, preoccupato di non potere andare a Betlemme per gli impegni d’ufficio. Lo stesso, la notte dopo, il Cristo del Crocifisso in Sala Rossa. Non potevo fare nulla per il Cristo di Nichelino (il riferimento è alla nota statua che secondo alcuni fedeli piange, ndr) che la Curia ha poi portato via, ma potevo fare qualcosa per il Cristo in Sala Rossa. Così l’ho aiutato. Non so, se e quando ritornerà dopo la visita dei Magi, ma nel frattempo propongo una riflessione sull’opportunità della sua presenza, in nome del supremo principio di laicità dello Stato, non sono più disposto ad accettare l’esposizione del crocifisso nella sala che rappresenta tutti i torinesi, qualunque sia il loro livello di fede in una religione o non ci sia affatto”.

L’assenza, secondo Viale, perdurava dal 12 dicembre ma “nessuno se ne era accorto”. Anche nel 2000 durante la seconda giunta del sindaco Valentino Castellani, il crocifisso sparì e venne poi ritrovato dopo qualche settimana all’interno di un cassetto sotto gli scranni dei consiglieri.

«Smentisco categoricamente di essere stato io a riposizionare il crocifisso, provvisoriamente risistemato. Soprattutto di essere stato io a porre il cartellino “sono ritornato”. L’ho scoperto casualmente. Sia chiaro. Sebbene affronti la questione con ironia, non si tratta di una goliardata, ma di una questione politica. In gioco è un aspetto simbolico fondamentale della Laicità dello Stato, che è sostanza e libertà. Confermo di essere stato io a rimuoverlo l’8 dicembre scorso. La battaglia finale è appena iniziata». È quanto scrive su Facebook Viale alla ricomparsa del crocifisso. Insomma, l'ha tolto ma non è stato lui a rimetterlo. Ci avrà pensato una mano... divina.

I primi a stigmatizzare l’esponente radicale sono stati gli alleati Moderati: “Si tratta dell’ennesima messa in scena da parte di chi scambia il Natale con il Carnevale e non rispetta il fatto che il Crocifisso sia, anche per chi non crede, un simbolo di uguaglianza e di carità” scrivono in una nota congiunta il consigliere regionale Silvio Magliano, l’assessore Carlotta Salerno e i consiglieri comunali Simone Fissolo e Ivana Garione