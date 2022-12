Anziani: Forza Italia punta a istituire Garante Nazionale

Dopo Torino, Forza Italia punta a far nascere il Garante Nazionale degli Anziani. Ad annunciarlo il senatore Roberto Rosso, vicecoordinatore regionale e coordinatore provinciale azzurro, alla conferenza stampa sul l'approvazione, da parte del Consiglio comunale, della mozione del vicepresidente della Sala Rossa e consigliere di FI, Domenico Garcea, sull'istruzione del Garante Comunale degli Anziani. "Non è una proposta politicizzata ma di buon senso", sottolinea Rosso annunciando che "a gennaio mi attiverò per presentare al Senato una proposta di legge per istituire il Garante Nazionale per promuovere nei Comuni e nelle Regioni l'istituzione di questa figura di garanzia perché, soprattutto nelle grandi città, il problema degli anziani lasciati soli è molto sentito e avere un mediatore rispetto alla pubblica amministrazione, che possa aiutare quando c'è bisogno, è un servizio che deve esserci". A sostenere la proposta anche il responsabile regionale Seniore di Forza Italia Piemonte, Benedetto Nicotra. "Regione e Parlamento - conclude Garcea - devono ora fare la loro parte. Finalmente in Comune siamo riusciti a far approvare la mozione e si può pensare ora a fare un regolamento attuativo per istituire una figura che rappresenta un segno di civiltà per una pubblica amministrazione e per la società".