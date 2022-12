Università: bilancio 2023 sarà positivo, ma energia costa

Bilancio di previsione positivo per l'Università di Torino per il prossimo anno, il 2023, con risorse economiche in crescita di oltre il 6% rispetto al 2022. A presentarlo sono stati il rettore, Stefano Geuna, la prorettrice, Giulia Carluccio, e il direttore generale, Andrea Silvestri, illustrando anche le prospettive di sviluppo dell'Ateneo in termini di ricerca, spazi e assunzioni. Il bilancio 2023, com'è stato spiegato dal rettore, nasce segnato "da uno straordinario aumento delle spese energetiche, passate dai 13 milioni del 2022 a una previsione di 27 milioni per il prossimo anno. L'aumento delle entrate però permetterà di mantenere, e in alcuni casi di incrementare, gli interventi a favore della comunità" ha precisato. Quanto agli iscritti, per il bilancio dell'anno scorso, "il secondo post Covid, avevamo registrato flessione, dopo l'anomala crescita col covid - ha aggiunto - e adesso si torna a crescere, del 15%. Oggi ci sono 81.000 iscritti e prevedo la possibilità che si arrivi oltre gli 85.000" con alte percentuali fuori Torino, da altre regioni" e con una ripresa anche internazionale, che il Covid aveva abbattuto". Il rettore ha evidenziato poi come i fondi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) si inseriranno come aggiunta alle normali attività per la ricerca e un'altra sottolineatura è andata al pino edilizio, "cui teniamo molto, con consumo di suolo zero, ma che prevede ammodernamenti e efficientamento energetici che porteranno altri spazi a disposizione".

Si amplia dunque l'investimento nella ricerca di UniTo, grazie anche alle straordinarie opportunità date del Pnrr. L'Università di Torino ha ottenuto finanziamenti per più di 100 milioni di euro, tra cui personale di ricerca, infrastrutture, spese amministrative, bandi a cascata destinati ad altri centri di ricerca o imprese. Sul fronte della ricerca e dell'innovazione, il 2023 sarà infatti l'anno di implementazione dei 17 progetti del Pnrr, e di realizzazione di molte iniziative. Ad esempio, il progetto Nodes - per la realizzazione di un Ecosistema dell'innovazione nel nord Ovest, in cui Unito coordina le attività di ricerca e trasferimento tecnologico nell'ambito Green Tech, funzionali allo sviluppo della Butterfly Area nel campus della Città delle Scienze e dell'Ambiente di Grugliasco; a livello europeo è forte il posizionamento nelle Kic (Knowledge Innovation Communities) Food e Health e nel 2023 sarà avviato il progetto Chedih, finanziato in una call Eu - per la creazione di un Digital Innovation Hub in ambito Circular Health, per offrire servizi di innovazione e trasferimento tecnologico alle imprese del territorio. La gestione dei progetti finanziati dal Pnrr sarà impegnativa per le regole previste, ma supportata anche dal gruppo di 20 giovani project manager della ricerca selezionati con il "Progetto Squadra", iniziativa di successo, che hanno rafforzato gli staff dell'ateneo. Sul piano edilizio, con un investimento di 126 milioni di euro (63 di UniTo per il tramite di un mutuo con Cassa depositi e prestiti, e 63 milioni candidati sul "Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca" del Ministero dell'Università e della Ricerca) ha dato il via al programma di rigenerazione dei propri spazi Re-Inventing UniTo che prevede il recupero, la valorizzazione e la ridefinizione del patrimonio storico dell'ateneo. Si tratterà di intervenire su oltre 100mila metri quadrati di spazi. Complessivamente il programma di interventi Re-Inventing UniTo, riguarderà le aree di Palazzo Nuovo, Cavallerizza Reale, Rettorato, Ex Irve, Scalo Vallino, Campus Einaudi, Grugliasco, Palazzi Musei della Scienza, via Pietro Giuria, Corso Raffaello, Palazzo Campana e la sede di Savigliano. A questa linea di azioni si sommano nuovi interventi di manutenzione straordinaria, volti anche alla razionalizzazione degli spazi, mentre prosegue l'attività nel cantiere del progetto strategico dell'Ateneo per la nuova Città delle Scienze di Grugliasco. Si tratta di un progetto di più di 200 milioni di euro. Grande novità del 2022, come evidenziato dal rettore, per la costruzione del bilancio di previsione 2023, è stata la sperimentazione del Bilancio partecipativo di Ateneo. "Procede - ha concluso - la realizzazione dei grandi progetti che stanno trasformando spazi urbani di Torino e dell'area metropolitana come Cavallerizza Reale, Parco della Salute, Città delle Scienze a Grugliasco. Dove ha annunciato la possibilità che trovino spazio in futuro ulteriori spazi per l'ateneo, ovvero Farmacia e Scienze della terra, quella che era geologia".