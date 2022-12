Ex Br Ferrari in detenzione domiciliare per residuo pena 6 mesi

E' stato portato in detenzione domiciliare dai carabinieri della stazione Gorla-Turro di Milano Paolo Maurizio Ferrari, 77 anni, ex componente delle Brigate Rosse che deve scontare un residuo pena di sei mesi per resistenza a pubblico ufficiale. L'episodio per cui era stato condannato era accaduto a Torino il 6 novembre del 2014 durante una sgombero di uno stabile occupato. L'ordine di carcerazione è stato emesso dalla Procura del capoluogo piemontese. Ferrari, tra gli irriducibili del Partito armato, negli ultimi tempi era stato visto partecipare ai vari cortei No vax e No Green pass a Milano.