A Torino approvato nuovo regolamento Disability Manager

"Abbiamo un nuovo regolamento per la nomina del Disability Manager. Arriva nella settimana di Natale, quasi come un regalo, anche se regalo non è, bensì un'esigenza a tutela dei diritti delle persone con disabilità, che da tempo stanno aspettando di poter esprimere le proprie istanze a una figura dedicata". Così il capigruppo dei Moderati al Comune di Torino, Simone Fissolo, annuncia l'approvazione da parte della Giunta di una delibera, che, spiega, "recepisce le richieste che avevo presentato e che erano state approvate all'unanimità dal Consiglio comunale a luglio". "Le modifiche - precisa - riguardano la maggiore collaborazione di questa figura con Giunta e sindaco e un riconoscimento economico adatto a chi assumerà questa funzione, impensabile secondo l'impostazione del precedente regolamento.Mi impegnerò affinché questa figura non sia manager di sé stesso, ma gli vengano affidate risorse economiche e umane per lavorare sui tanti aspetti su cui la città può migliorare". Sempre in tema di disabilità, novità anche a Collegno dove il Consiglio comunale, annunciano i consiglieri M5s Davide Di Mauro e Claudio Amorico, "grazie a un nostro emendamento, si impegnano sindaco e Giunta a dotare i principali monumenti della città di un pannello con Qr code affinché le persone con disabilità visiva abbiano la possibilità di poter ascoltare, grazie alla sintesi vocale, la descrizione del patrimonio storico e artistico cittadino. Una proposta - dicono - che va nella direzione dell'accessibilità universale,argomento da tempo al centro dell'agenda del Movimento 5 Stelle, come modello per una società di tutti e che vuole mettere al centro i diritti per una vita indipendente della persona". Approvata anche una mozione che chiede di stipulare una convenzione per l'accesso a servizi o beni ai possessori della disability card.