Savigliano: nastrini Covid 19 per la polizia locale

Il personale della Polizia Locale di Savigliano (Cuneo) ha ricevuto i "nastrini Covid-19", onorificenza istituita dalla Regione Piemonte come riconoscimento per il lavoro svolto con continuità nel periodo più duro dell'emergenza sanitaria. 17 in tutto gli agenti dell'Unione Terre della Pianura, Savigliano, Marene e Monasterolo. che hanno ottenuto il nastrino da appuntare alla divisa. Inoltre, gli Ausiliari di Vigilanza saviglianesi hanno ricevuto un attestato di ringraziamento da parte dell'Asl Cn1 "per l'impegno profuso nel corso dell'emergenza sanitaria covid-19".