Botti: polizia sequestra a Torino oltre 500 chili

Circa 520 chili di botti sono stati sequestrati dalla polizia a Torino, durante i controlli di prevenzione e contrasto al commercio e all'uso illegale di artifici pirotecnici. Stipati in una stanza, dietro ad alcune casse di bevande, in un negozio, gestito da un 60enne, c'erano un po' di tutto: dai potenti Demon, Pirata, Fox, Happy New Year, Boom, Cerbero, Chimera e Sandokan. Tutto materiale, che visto la pericolosità avrebbe potuto essere detenuta solo all'interno di un deposito autorizzato. Sempre la polizia ha sequestrato a Grugliasco, alle porte del capoluogo piemontese, due pacchi sospetti all'interno di una abitazione di un 44enne. Dentro c'erano 29 chili di artifici pirotecnici, In entrambi i casi è scattata la denuncia per detenzione abusiva di materiale esplodente di tipo pirotecnico.