"L'Italia è fascista", imbrattato murales Anpi a Torino

Imbrattato la scorsa notte, con simboli di estrema destra, il murales sulla parete dell'edificio che ospita la scuola elementare 'Giuseppe Mazzini, di via Santa Rita 5, quartiere Santa Rita a Torino. Sul disegno, che raffigura una bambina che corre su di un prato e la scritta "Va dove ti porta la Costituzione", con lo spray nero è stato riprodotto un fulmine cerchiato, logo del "Blocco Studentesco", gruppo vicino a Casapound ed è stata cancellata la parola "anti" dalla frase "L'Italia è anti fascista", trasformandola così in "L'Italia è fascista". Cancellato anche il simbolo dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Il murales era stato realizzato quest'anno dall'artista Vito Navolio, dopo che la sezione Anpi di Santa Rita aveva proposto la realizzazione all'associazione Mau, per celebrare il 25 aprile. Altre scritte sono apparse in piazza Santi Apostoli, nel quartiere Mirafiori Sud: "Hasta la vista antifascista", "Antifa ah ah", con la firma Blocco Studentesco. "Anche Natale persone senza memoria e senza rispetto imbrattano monumenti e muri con frasi farneticanti - commenta Luca Rolandi, presidente della Circoscrizione 2 di cui fanno parte i quartieri coinvolti nel raid vandalico -. Condanniamo duramente quanto accaduto e già questo pomeriggio interverremo per ripulire il murales".